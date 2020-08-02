Под Ивано-Франковском мент сбил двух велосипедистов и сбежал

Два мента сбежали с места ДТП, оставив пострадавших умирать

На днях возле села Старые Куты Косовского района Ивано-Франковской области произошла очередная авария с участием подчиненного Авакова. Как и в большинстве аналогичных случаев, виновник ДТП решил сбежать с места ЧП и уйти от ответственности благодаря своей работе в органах.

Как заявили в пресс-службе полиции области, по данным следствия работник Косовского отделения полиции ехал на Audi A6 вместе со своим коллегой.

Не справившись с управлением, мент сбил двух велосипедистов и скрылся с места аварии, оставив их без помощи.

В полиции области, разумеется, отчитались о том, что и водителя, и пассажира "Ауди" мгновенно отстранили от исполнения служебных обязанностей, а в Государственном бюро расследований открыли уголовное дело по части первой статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение".

Хотя копы не говорят о состоянии здоровья подстрадавших, исходя из квалификации дела становится ясно, что велосипедисты получили серьезные травмы.

"Полиция способствует объективному расследованию ДТП. Начальник полиции области инициировал проведение служебного расследования, после проведения которого они будут увольнении из полиции, - отметили правоохранители.

Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением прав на три года или без оного.

Впрочем, аналогичные производства традиционно закрывают "за отсутствием состава преступления" благодаря круговой поруке в правоохранительной системе.