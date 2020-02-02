Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Евгений Брагар война на Донбассе

Под Харьковом разгромили палатки Шария, менты хотят наказать активистов (ВИДЕО)

13:00
Разогнавшим акцию Шария грозит тюремный срок - фото 1
Разогнавшим акцию Шария грозит тюремный срок

Российский пропагандист с украинским паспортом, которого почитают ватоголовые уставшие от войны люди с душонками малороссов, пытался устроить акцию по распространению ереси в Дергаче Харьковской области. Правда, мероприятие сорвали патриоты.

Произошло все утром в субботу, 1 февраля, когда наемники Шария установили свои палатки и приступили раздавать брошюры прямо в центре города.

В Херсоне сожгли офис Шария (ФОТО)

Узнав о провокации, на место слета беспринципных раздатчиков макулатуры прибыли представители организаций "Дергачевская альтернатива", "Правый сектор" и партии "Самопомощь".

Как утверждает пользователь Facebook Владислав Пешко, активисты сорвали акцию партии Шария, разнеся любителей России в пух и прах.

Судя по виде, которое сняли камеры наблюдения, после двух с половиной часов своей подрывной работы наемникам пропагандиста пришлось иметь дело не с полицией или сотрудниками СБУ, а с рядовыми гражданами, которых не устраивает антиукраинская деятельность.

К представителям партии ватников подошли семь человек, которые сначала попытались словами объяснить, почему палатки надо бы увезти, и работу - закончить. Впрочем, когда адепты Шария ничего не поняли, к ним применили силу.

Само собой, мусора отреагировали на происшествие по-своему. Вместо того, чтобы открыть уголовку и покарать ватников за их антиукраинскую деятельность, аваковские подчиненные начали преследовать патриотов. В понедельник, 3 февраля, всех семерых активистов вызвали в полицию для дачи показаний.

По факту происшествия открыто уголовное дело по части второй статьи 296 УК Украины - "Хулиганство".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Анатолий Шарий пропаганда Россия терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Ермак демонстрирует веру в прекращение войны на условиях Путина - фото 1
У Зеленского снова сыплют неимоверными обещаниями по Донбассу
11:00
"Не берись!": В Слуге народа урезонили собачника Брагара - фото 1
"Не берись!": В Слуге народа урезонили "собачника" Брагара
Вчера, 21:26
В ВМС завершили "экспертизу" катера Бердянск. Что известно? - фото 1
В ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?
Вчера, 19:27
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
31 января, 11:45
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35