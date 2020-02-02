Под Харьковом разгромили палатки Шария, менты хотят наказать активистов (ВИДЕО)

Разогнавшим акцию Шария грозит тюремный срок

Российский пропагандист с украинским паспортом, которого почитают ватоголовые уставшие от войны люди с душонками малороссов, пытался устроить акцию по распространению ереси в Дергаче Харьковской области. Правда, мероприятие сорвали патриоты.

Произошло все утром в субботу, 1 февраля, когда наемники Шария установили свои палатки и приступили раздавать брошюры прямо в центре города.

Узнав о провокации, на место слета беспринципных раздатчиков макулатуры прибыли представители организаций "Дергачевская альтернатива", "Правый сектор" и партии "Самопомощь".

Как утверждает пользователь Facebook Владислав Пешко, активисты сорвали акцию партии Шария, разнеся любителей России в пух и прах.

Судя по виде, которое сняли камеры наблюдения, после двух с половиной часов своей подрывной работы наемникам пропагандиста пришлось иметь дело не с полицией или сотрудниками СБУ, а с рядовыми гражданами, которых не устраивает антиукраинская деятельность.

К представителям партии ватников подошли семь человек, которые сначала попытались словами объяснить, почему палатки надо бы увезти, и работу - закончить. Впрочем, когда адепты Шария ничего не поняли, к ним применили силу.

Само собой, мусора отреагировали на происшествие по-своему. Вместо того, чтобы открыть уголовку и покарать ватников за их антиукраинскую деятельность, аваковские подчиненные начали преследовать патриотов. В понедельник, 3 февраля, всех семерых активистов вызвали в полицию для дачи показаний.

По факту происшествия открыто уголовное дело по части второй статьи 296 УК Украины - "Хулиганство".