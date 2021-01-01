Под елочку: Микитася снова арестовали

Будет сидеть (с) / Виктория Рощина / hromadske

Долларовый миллионер Максим Микитась встретил новый год в тюрьме, откуда временно выходил под залог, но снова пошел во все тяжкие.

Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату и экс-президенту компании «Укрбуд» Максиму Микитасю меру пресечения.

Микитася взяли под стражу до 27 февраля 2021 без права залога.

Скандального застройщика, который долгое время был королем на рынке строительства столицы, в этот раз подозревают в том, что он сразу после освобождения под залог заказал похищение юриста Олега Мирошниченко.

Если его вину докажут, Микитасю грозит до семи лет за решеткой. Эти годы могут добавиться к сроку по другим делам застройщика.

Адвокаты Максима Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда. Сам он также не согласен с мерой пресечения.

«Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Такого еще суд не видел. Это выгодно тем людям, которые разграбили «Укрбуд», это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает Татарова», — сказал Микитась.

Микитась является ключевой фигурой по делу о коррупции в Нацгвардии, когда бывший глава этой структуры совместно с застройщиком якобы принесли стране убытка на более чем 81 млн гривен. По ходу этого расследования Микитась пошел на сделку со следствием и пообещал "слить" НАБУ своего бывшего подчиненного Олега Татарова, ныне возвысившегося до работы в Офисе Президента. После этого Микитась вышел на волю и сразу начал "решать вопросы". Одним из первых стало организация похищения адвоката Мирошниченко, который якобы обищал вытащить Микитася из тюрьмы, но сумел лиш взять деньги.