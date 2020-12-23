Мы все делали вместе: Микитась технично слил Татарова

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Вышедший на свободу и заключивший сделку со следствием скандальный застройщик Максим Микитась спешит рассказать всем о делах других, чтобы не сесть самому. Под раздачу попал нынешний клерк ОП Олег Татаров.

Слил своего бывшего подчиненного-решалу Максим Микитась в интервью Юрию Бутусову.

Застройщик сообщид, что взял на работу Татарова в свою компанию "Укрбуд" в 2014 году, надеясь, что тот станет "крышей" и решит возможные проблемы с жадным до лишних квадратных метров силовиками.

"У Татарова были отличные связи среди всех силовиков, мне казалось, что он может быть эффективным. Он был одним из директоров «Укрбуда» несколько лет. Да, Татаров — это моя тяжелейшая ошибка [...] Пока я был в силе, мы, как мне казалось, дружили. С Татаровым мы в 2019-м вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями, но он все это предал", — излил душу застройщик.

По словам Микитася, Олег Татаров участвовал «во всем, что он делал», поэтому тоже несет «свою долю ответственности».

Именно Татаров начал заниматься соглашением по Нацгвардии как один из основных юристов «Укрбуда», когда было возбуждено уголовное дело в МВД.

«Должны быть конкретные доказательства — переписка, документы, детали, которые подтверждают его вину. У детективов НАБУ, видимо, это есть [...] Я не понимаю, почему один из ключевых руководителей «Укрбуда» по юридическим вопросам Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?», — сообщил Микитась.

Объясняя, почему решил слить своего бывшего подчиненного, Микитась сказал, что Татаров и другие топ-менеджеры компании (Якусевич, Майборода, Мармыш и другие) выступили против него, чтобы раздеребанить "Укрбуд" и "самым уйти от ответственности".

Напомним, что Татарову уже вручено подозрение от НАБУ, а сам он объявил, что на время расследования уходит с должности, что посмотреть, что на него нароют и как распорядятся информацией от Микитася. Известно, что Татаров якобы подкупил эксперта МВД Дубоноса паркоместом в одном из ЖК "УКрбуда", пытаясь замять дело о взятке главе Нацгвардии Аллерову и убытках государству на 81 млн гривен. Сам Татаров это опровергает и обещает всех унизить в суде.

В интервью также Микитась признает свою вину и отмечает, что дело с подкупом шефов Нацгвардии - лишь небольшой эпизод в работе "Укрбуда".