Под Днепром зек убил конвоира. Что известно?
В пятницу, 25 октября, заключенный, осужденный на пожизненный срок, убил конвоира. Стараниями правоохранителей преступника удалось задержать.
Об этом сообщает Центральное территориальное управление Нацгвардии Украины в Facebook.
По данным источника, инцидент произошел около 21:30 на пути следования железнодорожного конвоя "Днепр-Кривой Рог". Осужденный преступник попытался обезоружить правоохранителей с целью дальнейшего побега; в результате стычки, один из конвоиров получил ранение несовместимое с жизнью.
Как уточняет "Информатор", заключенный совершил нападение после того, как попросился в туалет. В этот момент "неизвестно откуда он достал пистолет и выстрелил военнослужащему в область сердца". Несмотря на потери, конвою удалось обезоружить нападающего.
Погибший конвоир
Напомним, во Львовской области совершили побег двое рецидивистов, отбывающих наказание в Николаевской колонии № 50. Полиция усилила меры безопасности.
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