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Под Днепром зек убил конвоира. Что известно?

14:00
Под Днепром зек убил конвоира. Что известно? - фото 1
Под Днепром зек убил конвоира. Что известно?

В пятницу, 25 октября, заключенный, осужденный на пожизненный срок, убил конвоира. Стараниями правоохранителей преступника удалось задержать.

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Об этом сообщает Центральное территориальное управление Нацгвардии Украины в Facebook.

По данным источника, инцидент произошел около 21:30 на пути следования железнодорожного конвоя "Днепр-Кривой Рог". Осужденный преступник попытался обезоружить правоохранителей с целью дальнейшего побега; в результате стычки, один из конвоиров получил ранение несовместимое с жизнью.

Под Днепром зек убил конвоира. Что известно? - фото 190196

Как уточняет "Информатор", заключенный совершил нападение после того, как попросился в туалет. В этот момент "неизвестно откуда он достал пистолет и выстрелил военнослужащему в область сердца". Несмотря на потери, конвою удалось обезоружить нападающего.

Под Днепром зек убил конвоира. Что известно? - фото 190197

Погибший конвоир

Напомним, во Львовской области совершили побег двое рецидивистов, отбывающих наказание в Николаевской колонии № 50. Полиция усилила меры безопасности.

совершили побег двое рецидивистов, которые отбывают наказание в Николаевской колонии № 50, которая расположена во Львовской области.
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заключенные Нацгвардия тюрьма Новости Украина
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