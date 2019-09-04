Идут в Киев: из Львовской колонии сбежали опасные заключенные (ФОТО)

Полиция ищет заключенных-беглецов

Во вторник, 3 сентября, из места работ совершили побег двое рецидивистов, которые отбывают наказание в Николаевской колонии № 50, которая расположена во Львовской области. По данным полиции, они двигаются в сторону столицы.

Вырваться из-под стражи удалось осужденным за тяжкие преступления вчера днем. Преступники ушли от охранников в селе Заклад Николаевского района Львовской области.

Один из них был посажен за разбой и изнасилование, а другой - за изготовление и торговлю наркотиками.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета и активист Игорь Зинкевич.

По его словам, беглецы заказывали такси в Киев с помощью службы "838", но от поездки отказались.

"Побег совершили 20-летний Буртовенко Виталий Андреевич, житель Киева, и 27-летний Дмитрук Павел Васильевич, житель села Лука Житомирского района Житомирской области", - отметил руководитель общественной организации "Варта1". - Насильник Буртовенко был осужден на пять лет, наркоторговец Дмитрук - на три".

В данный момент копы останавливают машины на выезде из Львовской области и проверяют их. То же самое делают и правоохранители на подъезде к Киеву.

Примечательно, что инцидент произошел накануне представления нового главы полиции Львовской области Сергеем Князевым.