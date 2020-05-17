Почти как в Украине: в Европарламенте произошла масштабная утечка личных данных

В Европарламенте признались в утечке данных

Как оказалось, безопасность персональных данных находится не на высоте не только в нашей стране, но и за границей тоже. Более того, случившееся на днях на серверах Европарламента касается не рядовых граждан, а политиков топ уровня.

Как объявил в воскресенье, 17 мая, вице-президент Европарламента Марсель Колай, в открытом доступе оказались данные 15 тысяч сотрудников по делам Евросоюза.

Большинство из них - представители самой крупной политсилы - Европейской народной партии. На одном из связанных с Европарламентов сайтов оказались доступны для скачивания архивы с электронными почтами чиновников, пароли, информация о связях с политсилами, учреждениями, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и так далее.

Правда, в самой ЕНП говорят о том, что ничего критически важного не произошло. Якобы в сеть была слита старая база данных 2018-го года.

- В прошлом году мы начали использовать новый сайт. Кроме того, система парламента требует полностью менять пароли раз в три месяца. Так что актуальных данных, попавших в открытый доступ из-за утечки информации, никто не получил, - заявил один из представителей наиболее пострадавшей в результате слива партии.

Из-за кого секретные данные оказались в свободном доступе, неизвестно.

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев значительно увеличилось количество Telegram-каналов, торгующих базами данных граждан. Злоумышленники купили старую базу МВД, "ПриватБанка", а также, возможно, похитили ее из дырявой программки Зе команды "ДіЯ".