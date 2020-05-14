МВД и миграционная служба: в ГБР назвали торговцев личными данными украинцев

Данные украинцев могли стянуть с серверов программы "ДіЯ"

После того, как целый ряд Telegram-каналов начал предлагать услуги продажи персональной информации едва ли не каждого гражданина с указанием точного адреса, серии и номера паспорта, номера телефона и так далее, в ГБР взялись расследовать утечку.

Как заявили в пресс-службе бюро, к утечке информации, которую люди передали государству для хранения в условиях секретности, могут быть причастны сотрудники МВД и государственной миграционной службы.

Правда еще вчера некоторые чиновники из ГБР обвиняли в торговле базами данных подопечных Авакова и работников финмониторинга. Почему уже сегодня с последних сняли подозрения, а ГМС - накинули, следователи не говорят.

- Главное следственное управление ГБР начало досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины и была распространенной в одном из анонимных телеграмм каналов, - отметили в ведомстве. - Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

К слову, по некоторым данным, стянуть всю информацию о людях злоумышленники могли благодаря дырам в созданной Зе командой программе "ДіЯ", которую Зеленский именовал "государство в смартфоне". Многие украинские эксперты высказывали свое неодобрение тому, как реализовали приложение и предупреждали, что оно явно небезопасно, поскольку имеет доступ к различным государственным базам данных, которые остаются беззащитными.