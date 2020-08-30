Почти 60 тысяч украинцев официально болеют коронавирусом

В Украине за сутки выявили больше 2 тысяч новых зараженных

Цифра жителей нашей страны, которые в данный момент страдают от COVID-19, увеличивается с каждым днем. Постоянно растет и количество нуждающихся в госпитализации, а количество свободных койкомест в больницах резко уменьшается.

При этом ни новых больниц, ни установки дополнительного оборудования в старых, ни увеличения койкомест, не происходит, поскольку власти заняты какими-то своими проблемами, в перечень которых коронавирус не входит.

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 2096 положительных тестов на COVID-19. До очередной рекордной отметки официальная статистика не дотянула, поскольку количество проведенных в сутки ПЦР-анализов было меньшим, чем вчера.

Всего же с момента фиксирования первого пациента с коронавирусом болезнью заразились 119 тысяч 74 человека. 2527 украинцев умерли, а 56 734 удалось преодолеть недуг.

- За субботу, 29 августа, выздоровели 596 зараженных. 35 человек скончались от осложнений коронавируса.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.