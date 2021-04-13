Почему украинские автолюбители отдают предпочтение шинам Toyo?

На украинском авторынке популярностью пользуются шины Toyo. Покрышки этого японского производителя имеют не самую доступную цену, но характеризуются превосходными техническими и эксплуатационными свойствами.

Купить шины Toyo с доставкой по Украине можно в интернет-магазине «Аскания-шина». В каталоге на сайте https://ascania-shina.com/shiny/toyo представлен огромный выбор автомобильных покрышек японского бренда, что позволит каждому посетителю подобрать подходящий вариант для конкретной четырехколесной «ласточки».

Особенности и преимущества покрышек

Японскую компанию Toyo основали в 1945 г. после окончания Второй мировой войны. За эти годы предприятие активно развивалось, и сегодня Toyo входит в число лидеров мирового рынка по производству автомобильной резины. Японская компания поставляет покрышки в более чем 100 государств, включая и Украину. Шины производителя применяются для заводской комплектации машин Audi, Toyota, Mazda, Lexus, Nissan, Daihatsu и некоторых других марок.

Востребованность японской авторезины Toyo обусловлена неоспоримыми преимуществами продукции:

высокими эксплуатационными характеристиками;

широким ассортиментом типоразмеров для авто разных марок и моделей;

тщательно продуманным рисунком протектора;

минимально возможным износом;

наличием в каталоге как эксклюзивных, так и относительно бюджетных вариантов.

Toyo располагает собственным исследовательским центром, благодаря чему компания регулярно разрабатывает и внедряет новые технологии производства шин.

Конструкционные особенности покрышек

Автомобильные шины японской марки отличаются точно выверенной жесткостью, которая обеспечивает качественное сцепление с дорожным покрытием даже при езде на большой скорости. Благодаря этому резина надежно удерживает машину на поворотах, способствуя улучшению маневренности и управляемости. Все покрышки Toyo обеспечивают высокий уровень безопасности на дороге и «мягкий» ход, что позволяет пассажирам не ощущать неровности дорог.

Еще одной отличительной характеристикой шин Toyo считается увеличение пятна контакта с дорогой, что подтверждает «спортивный» характер японских покрышек. Но в этом есть некий минус — резина меньше подходит для автолюбителей, предпочитающих тихую езду, поскольку шины считаются довольно шумными и жестковатыми для езды в городском цикле или на грунтовке.

Чтобы решить эту проблему, японский производитель выпустил специальную линейку шин Versado, которые рассчитаны на представительские седаны и гарантируют более мягкий ход, являются менее шумными во время движения. Это обеспечивается благодаря шумозащитным стенкам и разнонаклонным блокам протекторного рисунка. Такие покрышки характеризуются высокой эффективностью отвода воды из места контакта с дорожным покрытием, что предотвращает аквапланирование.

Предметом гордости японской компании можно считать самостоятельно поддерживаемую оптимальную форму шин, что существенно упрощает управление машиной за счет низкого сопротивления качению.