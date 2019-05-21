Почему так легко ушел Гройсман

Гройсман. Исход

Политтехнолог Тарас Загородний объясняет, почему так скоропостижно "сливается" премьер Гройсман, в чем его замысел и как нужно было сделать правильно.

Отставка Гройсмана после сегодняшнего публичного требования Зеленского абсолютно логична. Никто не хочет рисковать прямым столкновением с популярным президентом. От этого больше минусов, чем плюсов. Есть шанс уйти на выборы уже будучи "в оппозиции к власти", чем будучи "грушей для битья". Правильней было бы, конечно, требовать отчета и пытаться искать блох там.

По-видимому, был расчет на то, что Гройсман начнет сильно держаться за кресло, но не срослось. Теперь по факту ответственность «за экономику» ложится на Зеленского (сегодня, кстати, гривня на межбанке резко подскочила). Также, как и за рост тарифов из-за растущих аппетитов главы «Нефтегаз» Коболева (сегодня был уже на Банковой). Почему-то через черный ход. Стесняется наверное. Также на Зеленского технично перекинуто ответственность за ход переговоров с МВФ и возможное отсутствие транша, который позволит спокойно пройти пиковые выплаты по внешним долгам.

Поскольку никто отчета потребовать никто не додумался и устроить публичную порку, то теперь Гройсман со спокойной душой уходит на выборы и фиксирует то, что есть и готов внимательно критиковать за любые промахи ( колебания курса гривни, рост тарифов из-за растущих аппетитов Коболева, cрыв переговоров с МВФ и т.д.). То есть ушел «с прибылью», а Зеленскому оставил «убытки».

Политика штука коварная. Главное вовремя найти виноватого. И внимательно наблюдать, чтоб не стать таковым самому.

Пост Тараса Загороднего на фейсбуке: