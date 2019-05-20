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Гройсман подумал и решил уйти в отставку

17:34
Я здесь до среды (с) - фото 1
Я здесь до среды (с)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что объявляет о своей отставке.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман объявил на специальном брифинге. Последним днем работы его станет среда, 22 мая, когда состоится заседание Кабмина под его руководством.

Как рассказал сам премьер, у него состоялась встреча с президентом Зеленском, в ходе которой он рассказал, как хорошо работает его правительство и как хорошо стало жить, однако президент почему-то не разделил радости главы Кабмина и прямо сказал, что ему с Гройсманом не по пути. После этого иного выхода у Владимира Борисовича не было.

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Владимир Гройсман уходит в отставку - 20.05.2019:

В 17:30 он созвал брифинг, где объявил, что уходит в отставку, а президент Зеленский берет на себе всю полноту власти. Гройсман во власти пожелал остаться и будет в нее возрващаться через парламентские выборы, куда намерен зайти вмесе со своей политической силой.

По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом, но он все обдумал и решить уходить в среду.

Таким образом, масштабная рекламная кампания правительства Гройсмана, которая была оплачна из бюджета как социальная (более 30 млн гривен) теперь, де-факто, становится рекламой политической группы, которая будет пытаться избраться в Верховну Раду уже 9 созыва.

Напомним, утром 20 мая в своей инаугурационной речи президент Зеленский потребовал от "старых лиц" освободить кресла, а также лично обратился к Грицаку, Полтораку и Луценко - убыть с занимаемых должностей по-хорошему. Глава СБУ и министр обороны это уже сделали, генеральный прокурор - пока держится за свое место и не дает никаких комментариев. Персонализированного требования отставки из уст Зеленского не прозвучало, зато оно было озвучено позднее - в личной встрече.

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