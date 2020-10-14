Почему стоит ставить окна из ПВХ и чем они лучше деревянных

Когда приходит время замены окон в доме, появляется вопрос – что же предпочесть, классическую древесину или модный пластик.

Они вечно соперничают друг с другом – вековые традиции и современные технологии. Обсудим плюсы и минусы каждой версии.7

Надежность

Производители разных видов окон уверяют, что они могут прослужить не меньше, чем полвека. Надежные пластиковые окна от производителя действительно способны выполнять свои функции много лет, они прекрасно справляются со своими задачами в непростом российском климате, для которого характерны перепады температур и влажности. Для древесины же характерны минусы даже при пропитке спецсоставами. Рамы из дерева под воздействием ветра, влаги и солнца со временем лишаются своих плюсов.

Цена

Стоимость современных пластиковых окон – относительно невысокая. Стоимость дерева значительно выше – так как с ним сложнее работать. Делают деревянные рамы по времени дольше, не меньше месяца. С пластиком дело обстоит быстрее. Стоит заказать надежные окна от производителя на viknaroff.ua, они прослужат долго и будут радовать своим внешним видом.

Экологичность

Пластик и дерево находятся примерно на равных. В некачественных окнах поливинилхлорид не терпит высокой температуры, на жаре он может начать выделять вредные вещества в окружающую среду. У качественных пластиковых и деревянных окон таких проблем нет, они совершенно безвредны. Пластику не страшны ни жара, ни сильный мороз.

Обслуживание

Один из весомых плюсов пластикового окна – легкость и простота в монтаже. Мастера поставят такие конструкции буквально за несколько часов. Монтаж деревянных конструкций – несколько более сложная задача, требующая дополнительных навыков. Нет никаких сложностей с обслуживанием пластиковых окон – от владельца лишь требуется периодически смазывать и регулировать фурнитуру. Дерево требует больше внимания, так как оно все же деформируется под влиянием влажности.

Качественные окна могут похвастаться отличным уровнем теплоизоляции, если уплотнители хорошие – никаких ветров и сквозняков опасаться с ними не придется. Купить такую конструкцию стоит хотя бы по той причине, что она может без проблем противостоять российскому морозу.

Высокая герметичность, отличная теплоизоляция, относительно невысокая стоимость – все это позволяет назвать окна из ПВХ удачным решением для вашего дома. Главное – выбрать их таким образом, чтобы они удачно вписались в интерьер.