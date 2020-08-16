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Почему покупка пылесосов Dyson всегда окупается

15:00
Почему покупка пылесосов Dyson всегда окупается - фото 1

Чистота и порядок дома – залог не только здоровья и хорошего настроения, но и самочувствия. Согласитесь, значительно приятнее находиться в комнате, где все разложено по своим местам, нет пыли и грязи.

Но сделать уборку качественно невозможно без особенных помощников, одним из которых является высококачественный пылесос нового поколения – речь идет про Dyson V11.

Преимущества продукции

Несмотря на то, что компания Dyson совсем недавно появилась на рынке домашней техники в нашей стране, она успела обзавестись большим количеством фанатов, которые рекомендуют продукцию от собственного лица. Часто покупатели слышали об этих пылесосах от родных и близких, которые не перестают хвалить их. К основным преимуществам техники относят такие пункты:

  • Пылесос Dyson V11 беспроводной, а значит, клиент больше не будет путаться в проводе, переключать прибор из розетки в розетку, чтобы убраться во всей квартире. Движения ничто не ограничивает, а это дарит особенное чувство свободы.
  • Встроенная система автоматически подстраивается под поверхность, с которой взаимодействует щетка, выбирая оптимальную силу всасывания. Таким образом, пользователю будет одинаково удобно убирать как ковер с длинным ворсом, так и ламинат, не используя при этом дополнительных функций или программ.
  • Особенное внимание нужно уделить щетке, которая обладает жесткими щетинками, сделанными из нейлона. Они отлично выметают грязь даже из глубины волокон ковра. Мягкие антистатические ворсинки с легкостью убирают пыль с ровных поверхностей, не раздувая ее.
  • Щетка имеет крутящийся элемент, который делает уборку еще более эффективной, быстрой и качественной.
  • Гарантия от производителя на 2 года служит еще одним доказательством качества продукта.

Если взять во внимание перечисленные положительные стороны, сомнений в обоснованности покупки не остается.

Режимы работы пылесоса

Почему покупка пылесосов Dyson всегда окупается - фото 204106

Для большего удобства каждый клиент может выбрать один из предложенных режимов работы:

"Авто" используется чаще всего. Его особенность заключается в том, что система самостоятельно выбирает оптимальную скорость работы и нагрузку для обеспечения лучшего результата.

  • "Турбо" предусматривает максимальную скорость. Этот вариант отлично подойдет, если нужно быстро убрать сильно загрязненное место.
  • "Эко-режим" предназначен для длительной уборки, которая может длиться более часа. Это особенно актуально для загородных коттеджей с большим количеством комнат.

Купить такую продукцию выгоднее всего на просторах интернета.

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