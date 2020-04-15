Почему онлайн кредит – это удобно?

Микрофинансовые организации дают кредит почти всем

Сложные финансовые ситуации случаются, к сожалению, чаще, чем того хотелось бы. Чтобы быстро найти выход из сложившейся ситуации и поправить материальное положение, лучшим решением становится получение кредита в онлайн-режиме. И ходить никуда не нужно, и риск отказа минимальный!

Благодаря большому количеству микрокредитных организаций можно найти наиболее удобный для себя вариант по срокам, процентам и способам возврата.

Выгод получения онлайн-кредита действительно много: заявку можно оформить, не выходя из дома или с рабочего места. Для этого нужно только иметь смартфон или компьютер с подключением к сети Интернет. Заявки принимаются в любое время, в выходные и даже праздничные дни, а сами микрокредитные организации работают даже во время всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса.

Для заполнения формы нужно ввести личные данные, серию и номер паспорта, номер идентификационного кода и банковской карты, куда будут зачислены средства. Причём чтобы получить кредит онлайн, не требуется предоставлять сведения о постоянном месте работы, привлекать поручителей или оформлять имущество в залог. Как минимум, одно только это говорит в пользу микрокредитных организаций – они удобнее, чем банки.

Решение здесь принимается гораздо быстрее. Обычно это от 15 до 30 минут. Кредиты выдаются всем категориям клиентов в возрасте от 18 лет, включая студентов, пенсионеров, инвалидов, людей без постоянного места работы. Такие сервисы крайне актуальны во время неожиданного увольнения или неоплачиваемого отпуска из-за закрытия предприятий на карантин. А самое главное – займы доступны даже при наличии негативной кредитной истории.

С условиями получения и погашения кредита можно ознакомиться на сайте, а не идти в банк и расспрашивать обо всем у оператора, рискуя не получить информацию из-за одного забытого вопроса. Здесь же размещается кредитный калькулятор, при помощи которого рассчитываются комиссионные проценты за пользование заёмными средствами. Всё перед глазами, доступно и понятно.

Клиент имеет возможность самостоятельно выбрать срок кредитования. Он составляет от нескольких дней до 6 месяцев. Это очень удобно, потому что не придётся переплачивать за пользование кредитом, если до получения пенсии или зарплаты осталась всего неделя или даже меньше.

Для погашения тела кредита и процентов не нужно ходить в банк или к терминалу. Суммы списываются автоматически с банковской карты, на которую были зачислены средства. А многие микрокредитные организации предоставляют своим клиентам при повторном обращении выгодные процентные ставки – например, как на Money24.ua. Иногда проводят акции, начисляя бонусы за рекомендацию сервиса друзьям.

Кредиты онлайн позволяют быстро, несложно, в любое время решить вопрос получения средств на лечение, приобретение необходимых продуктов или вещей, подарков или для закрытия неожиданных растрат. Это действительно удобно!