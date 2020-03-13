Почему "борт с зараженными" из Италии - очередная попытка разгона коронавирусной паники

Антон Гура - инициатор новой волны коронапаники

Ситуация с неразглашением реальных масштабов распространения штамма COVID-19 в Украине, а также отсутствие адекватной реакции на вызов со стороны властей приводит к недостатку информации у населения, что порождает панические настроения. И подогревают их люди, которым это выгодно.

Вечером в четверг, 12 марта, в прямой эфир на Facebook ворвался некий Антон Гура, который рассказал жуткую страшилку о том, что самолет компании МАУ "везет в Украину зараженных иностранцев".

В ходе 40-минутного видео, которое за 12 часов посмотрело больше миллиона человек, за секунду ставший активистом актер и "эксперт по коронавирусу" от пророссийских СМИ множество раз повторил фразу о том, что на борту лайнера "100% находится коронавирус", а почти все из 180 пассажиров "кашляют и принимают терафлю". В конце эфира Гура подвел черту своей работы словами о том, что "всех пассажиров отпустили без проверки", хотя у некоторых даже обнаружили повышенную температуру.

Здесь и открылось огромное пространство для манипуляций. Уже через пару часов после приземления рейса Милан-Киев Гура был звездой ток-шоу "Право на владу", где явно заангажированная ведущая Наталья Мосейчук много раз выступала в духе российской пропаганды с постулатами об "отсутствии проверок", "всех кашляющих на борту" и даже с заявлением о том, что "в самолете, очевидно, четверо больных коронавирусом".

После этого в соцсетях и началась настоящая паника, которая, безусловно, еще более усугубила ситуацию. И если до эфира украинцы штурмовали супермаркеты и скупали доллары относительно активно, то уже сегодня утром тысячи до этого сдерживающих свои эмоции людей ринулись в магазины закупать запасы на год. В киевском же супермаркете "Метро" некоторые и вовсе требовали у ничего не понимающих иностранцев покинуть Украину и не заражать людей. В общем, благодаря эфиру в соцсети и на ТВ населению помогли сделать ложные выводы о том, что "власти ничего не делают", а выживать нужно по принципу "каждый сам за себя".

Проблема заключается лишь в том, что для многих бизнесменов и олигархов, а также как минимум для одного вечного и универсального министра накал трэша в обществе являются крайне выгодными. С помощью Гуры, который ранее был кандидатом в депутаты Киевсовета от партии "Укроп", снимался в низкосортных фильмах студии "Квартал 95" и огромных рейтингов "плюсов", силовики получают возможность расширить свое влияние, представители бизнеса - одномоментно скосить кучу денег от повышения продаж, а играющие в долгую олигархи - забивают очередной гвоздь в крышку гроба нашей экономики.

Кроме того, подобные вбросы повышают рейтинг доверия к "честным СМИ, которые говорят правду", но на само деле транслируют то, во что люди готовы поверить на фоне отсутствующей у властей коммуникации.

И хотя всем уже очевидно, что простого температурного скрининга явно недостаточно для предотвращения попадания в Украину зараженных коронавирусом, вся проблема, в целом, заключается в неготовности МОЗ и Кабмина. Так, спустя несколько месяцев после появления болезни, почти во всех регионах страны отсутствуют тесты на коронавирус, из-за чего и хромает официальная статистика. Кроме того, вместо работы с населением и пояснения норм гигиены, опасностей заражения и введения социальной изоляции, некоторые власть имущие продолжают делать вид, что ситуация под контролем, нагоняя при этом панику. Которая лишь и приводит к скоплению масс в магазинах, готовности убивать потенциально зараженных и повышению курса гривны. И, наконец, к удобному моменту для властей поставить на голосование законы о языке, о снятии руководства НАБУ, земельной реформе и других инициативах Зе команды, против которых на улицу при нормальных условиях могли бы выйти десятки тысяч протестующих.