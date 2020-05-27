Почему банки требуют так много информации для кредита?

Каждый, кто хотя бы раз обращался за кредитом в банк, знает: без множества справок и многоэтапных проверок не обойтись. Сотрудники украинских финансовых учреждений крайне пристально относятся к потенциальным заемщикам, их уровню дохода, занимаемой должности, а иногда — и к семейному положению.

Идеальный клиент банка — это человек в возрасте от 25 до 50 лет, который работает на стабильной работе, хорошо зарабатывает и обладает идеальной кредитной историей. Студенты, пенсионеры и временно безработные точно не попадают в эту категорию.

Почему так происходит? На самом деле, понять политику банка можно. Финучреждение одалживает достаточно большую сумму, и хочет быть уверенным в том, что эту сумму ему точно вернут. Проще говоря: проверяя клиентов и собирая много информации, банки страхуют себя от недобросовестных клиентов.

Что делать всем остальным

Если вы временно неработающий, младше 25 лет или находитесь на пенсии — выгодней всего обращаться в микрофинансовые организации. Многие из них выдают кредит без справок о доходах и проверки кредитной истории. Ключевые отличия МФО от банка (для тех, кто еще не знаком с такими услугами):

суммы кредитования от 500 до 15000 грн;

кредитный срок до 30 дней;

ежедневное начисление процентной ставки;

выдача займа по результатам проверки короткой анкеты;

нужные документы для кредита — паспорт и ИНН;

получить кредит можно из дома (через интернет).

В общем,кредиты от МВФ однозначно не могут быть МФО полной альтернативой банковскому кредитованию. Любой, кто пробовал оба метода, назовет "за" и "против" каждого из них. Но займы онлайн - отличный выход в случае, если деньги нужны срочно, и для многоэтапных проверок нет времени".

Как получить заем студенту?

Студенты очень часто сталкиваются с финансовыми трудностями: стипендии на все нужды не хватает, а просить у родителей как-то стыдно. Поэтому мы решили узнать, как, где и на каких основаниях можно получить займ молодым людям до 21 года.

Для начала — вопрос легальности. Согласно украинскому законодательству, возраст совершеннолетия составляет 18 лет. Это означает, что любой гражданин Украины, достигший такого возраста, имеет все законные основания для получения кредита и/или оформления кредитки.

Способы получения займа для людей до 21 года являются традиционными:

Обращение в банк. Что правда, получить потребительский займ на большую сумму в юном возрасте будет непросто. Финансовая организация точно потребует справку о доходах, справку с места работы. В большинстве случаев, вас ожидает отказ.

Обращение в МФО. Микрофинансовые организации более лояльны к клиентам. Это возможность взять быстрый кредит на карту по паспорту и идентификационному коду.

Получение кредитной карты. Кредитный лимит и процентная ставка отличаются в зависимости от выбранного вами банка.

Наиболее быстрый способ кредитования для молодежи — это, конечно же, обращение в МФО.