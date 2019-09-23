Эмми 2019: Чернобыль и Игра престолов отправляют в нокаут Netflix

Чернобыль от HBO - в чем-то и украинская победа

В ночь на понедельник, 23 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения главной телевизионной премии США и всего мира - Эмми.

В этом году участником церемонии стала и Украина, вернее - украинская история - Чернобыль. Этот проетк канала HBO снимался в том числе в Украине и с привлечением украинских актеров и компаний, а потому успех американского сериала - это немного и успех нашей страны.

Кроме "Чернобыля" (8 наград) свои заслуженные награды получил главный сериал поколения "Игра престолов" (12 наград), а также самый смешной сериал наших дней - "Удивительная миссис Мейзел" (8 наград).

Игра престолов - провальный сезон не повод не получать награды

Также стоит отметить триумф HBO и провал Netflix. Глобальный лидер стриминговых сервисов из значимых наград взял лишь Эмми за лучший телефильм с помощью полнометражной версии "Черного зеркала". Все другие большие награды откочевали конкурентам. Netflix, правда, немного реваншировался за счет второстепенных номинаций.

Проекты HBO получили в общей сложности 34 награды, Netflix - 27, Amazon Prime Video — 15.

Крупнейшие американские каналы Fox, ABC, CBS и NBC в сумме получили 16 наград — это худший результат в истории.

Фиби Уоллер-Бридж - и ее урожай 2019

Полный список победителей премии Эмми-2019:

Лучший драматический сериал - Игра престолов (HBO)

Лучший комедийный сериал - Дрянь / Флибег (Amazon)

Лучший мини-сериал - Чернобыль (HBO)

Лучший телефильм - Черное зеркало: Брандашмыг (Netflix)

Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер (Барри)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь)

Лучший актер в драматическом сериале - Билли Портер (Поза)

Лучшая актриса в драматическом сериале - Джоди Комер (Убивая Еву)

Лучший актер в мини-сериале или фильме - Джаррел Джером (Когда они нас увидят)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Мишель Уильямс (Фосси/Вердон)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Тони Шалуб (Удивительная миссис Мейзел)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн (Удивительная миссис Мейзел)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклэйдж (Игра престолов)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джулия Гарнер (Озарк)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Бен Уишоу (Чрезвычайно английский скандал)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Патрисия Аркетт (Притворство)

Режиссура комедийного сериала - Гарри Брэдбир (Дрянь)

Режиссура драматического сериала - Джейсон Бейтман (Озарк)

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - Йохан Ренк (Чернобыль)

Сценарий комедийного сериала - Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь)

Сценарий драматического сериала - Джесси Армстронг (Наследники)

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - Крейг Мейзин (Чернобыль)