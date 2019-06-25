По голове не бей: активисты поймали малолеток, которые жестоко избили бездомного (ВИДЕО)

Пойманные "герои"

После того, как трое подростков-киевлян 22 июня накинулись на нетрезвого бездомного и жесточайшим образом избили его ногами, снимая на видео, на поиски малолетних преступников вышли активисты. Полицейские недоумков, само собой, задержать не пытались.

На странице "Киев оперативный" в Facebook опубликовали видео короткого допроса активистами подростков, которые напали на киевского бомжа.

Двоих из троих злоумышленников поймали рядом с домом, где они живут. За ними, судя по всему, пришлось немного погоняться, а поскольку молодые люди на ногах стояли не очень уверенно, при попытке побега они пару раз упали и ударились.

Сами подростки говорят, что когда они пили пиво, бездомный их "спровоцировал", якобы бросался бутылками.

Впрочем, верить хулиганам нельзя, особенно с учетом их репутации: у одного из малолетних преступников уже есть условка, другой сидел под домашним арестом из-за нападения со слезоточивым газом на бабушек.

На кадрах, которые выложили активисты, присутствовала и мать одного из подростков, но комментировать ситуацию она отказалась.

Задержанных передали полицейским. Им грозит уже реальный срок, если аваковские сотрудники, разумеется, доведут дело до конца.

Смотрите видео пойманных подростков, которые жестоко избили бездомного онлайн: