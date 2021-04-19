Плював на карантин: Нардеп Тищенко провів вечірку в елітному готелі

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Скандальний "слуга народу" Мкиола Тищенко демонстративно порушив карантин і влаштував для молодої дружини антиковідну вечірку у респектабельного готелі Файрмонт у Києві.

Про вечірку, що порушує усі можливі карантинні вимоги, розповіли київські ЗМІ.

Депутат таким чином святкув день народження своєї супруги Алли Барановської.

фото - kyivlive.com.ua

Вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. У розпал локдауну на вечірці зібралась "еліта", яку розважала співачка Катерина Корецька.

Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

фото - kyivlive.com.ua

Після розголосу у справу втрутилася поліція. За фактом порушення карантину в готелі на Подолі поліція Києва розпочала кримінальне провадження. Як повідомляє прес-служба поліції столиці, правоохоронці прибули на місце, де відбулася вечірка. Там вони спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення і проводять слідчі дії.

У самому готелі відмовились поясняти, якого зашкваренний парламентар веде себе як бог у закладі, який працює лише до 11 години ранку. У партії "Слуга Народу" поки що вивчають ситуацію.

Минулого року Тищенко попався на порушенні карантин - тоді жуналісти з'ясували, що забив на карантин і працює його ресторан "Велюр". Він став символом цинізму влади.