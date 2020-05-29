Плато растет: в Украине снова больше 400 новых зараженных коронавирусом

Коронавирус не отступает

Хотя в МОЗ и рассказывают о том, что через каких-то 20 дней прирост зараженных будет нулевым, последняя неделя мая демонстрирует стойкую тенденцию к распространению болезни.

Как заявили в Центре общественного здоровья в пятницу, 29 мая, за минувшие сутки лабораториям удалось подтвердить 429 диагнозов COVID-19.

Всего же с момента прихода пандемии в Украину официально медики зафиксировали 22811 случаев заражения. При этом почти каждый пятый заболевший - медик. Инфицированные врачи могут сказать за это спасибо Максиму Степанову и другим топ-чиновникам МОЗ, которые распиливали миллиарды, лишая их тем самым средств защиты.

- За сутки заболело 66 детей и 66 медработников, зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 495 человек. Всего оправились от болезни 8934 человека. Летальных случаев - 679, - отметили в ЦОЗ. - Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области - 58, Львовской - 50 и г.. Киев - 56.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.