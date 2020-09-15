Pizza House: сеть пиццерий и доставка готовых блюд по Киеву

Пицца, роллы, паста, сэндвичи, блюда, приготовленные на гриле, давно стали любимыми среди киевлян. Отведать их и не только предлагает компания Pizza House.

Сеть пиццерий и служба доставки гарантируют высококлассное обслуживание, шикарное меню и доступные цены.

Разнообразие меню для современных гурманов от Pizza House

В Киеве компания работает с 2008 года. В ее состав входит несколько пиццерий, расположенных в разных районах столицы – на проспектах Порика 9, Броварском 29А и Бажана 14, улицах Саперно-Слободской,8, Борщаговской 152, Нижний Вал 37/20. Кроме того, Pizza House осуществляет доставку блюд.

В меню компании есть лакомства восточной кухни – лапша вок, более 20 видов роллов, в том числе, «Филадельфия», «Калифорния», «Сакура». Также в ассортименте представлены:

легкие салаты;

пиццы разных размеров и типов;

сэндвичи и закуски;

супы и паста;

десерты и детские блюда;

яства для вегетарианцев;

напитки на любой вкус.

Преимущества доставки и ресторанов Pizza House



Служба доставки по Киеву работает качественно и оперативно. Заказы принимаются в удобное время, а именно с 10 утра и до полуночи. В пятницу и в выходные заказать готовые блюда можно до двух ночи. Выполняются они на протяжении часа. Чтобы получить доставку на дом или в офис, для одного человека, семьи или большой компании, можно воспользоваться телефоном, специальной формой на официальном сайте, посетив один из ресторанов.

Важно! Тем, кто желает не только вкусно поесть, но и хорошо провести время в уютном местечке, стоит обязательно посетить одну из пиццерий. Все они находятся в залах с современным ремонтом.

Относительно службы доставки, то она имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, неоднократно отмеченных клиентами. Это прежде всего высокое качество блюд. Каждое готовится с душой, исключительно из свежих ингредиентов. Оперативная доставка, грамотная упаковка позволяют получить еду оптимальной температуры.

Удобные условия оплаты – еще один важный плюс. Осуществить ее клиенты могут наличными, передав курьеру, через мобильный терминал, банковскую карту. Юридическим лицам доступна безналичная оплата. Клиенты «ПриватБанка» имеют возможность рассчитаться бонусами либо получить на бонусный счет 1% от общей суммы заказа.

Компания Pizza House практикует разнообразные акции. Это подарочные сертификаты именинникам, скидки на самовывоз, снижение цен при выборе нескольких одинаковых блюд и т. д. Чтобы следить за действующими предложениями, достаточно посетить официальный сайт. Заказать доставку или посетить пиццерию можно уже сегодня, что поможет лично убедиться в надежности компании, замечательном вкусе и качестве ее блюд.