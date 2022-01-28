Пішов з життя відомий український боксер-важкоаговик

Вірчісу було 48 років / Громадське

Помер колишній український боксер важкої ваги Володимир Вірчіс. За інформацією ЗМІ, Вірчіс скоїв самогубство.

Про смерть Вірчіса стало відомо у п'ятницю, 28-го січня. Український ексбоксер пішов з життя на 49-році.

За інформацією Obozrevatel, останнім часом колишній боксер перебував у депресії.

Зіркою боксу він не був і завжди перебував у тіні більш вправних і відомих земляків - братів Кличків, втім, у Вірчіса були свої перемоги та реноме міцного горішка та прізвисько Hunter, тобто - "Мисливець".

Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

На професійному ринзі боксер провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його пасиві дві поразки.