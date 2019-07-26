Пинчук ведет тайные договорняки с Аваковым, Гройсманом и Зеленским (ВИДЕО)

Виктор Пинчук договаривается с действующими властями / Схеми

Украинский олигарх и медиамагнат активно проводит встречи с власть имущими и поддерживает тех, кто собирается рулить страной следующие пять лет. Журналисты зафиксировали покатушки топовых чиновников к бизнесмену, а также сопоставили их по времени с появлением последних в эфире телеканалов.

Обиженный на Зеленского из-за того, что его назвали мальчиком, журналист-расследователь "Схем" Михаил Ткач проследил за кортежами влиятельных политиков, которые гоняли к Виктору Пинчуку на неафишируемые встречи.

Так, 14 июня олигарх вызывал к себе премьер-министра Владимира Гройсмана, а также главу МВД Арсена Авакова.

Сначала в загороднее имение Пинчука приехал кортеж министра внутренних дел. Спустя пару часов на эту же закрытую территорию прибыл Mercedes Владимира Гройсмана.

Через 90 минут власть имущие отпустили машины сопровождения, а сами продолжили о чем-то тереть. И только к вечеру дорогие иномарки, на которых катаются Аваков и Гройсман, разъехались.

А через день после встречи премьер-министр побывал на эфире одного из каналов Пинчука, где для него создали своеобразную теплую информационную ванну. Побывал в студии этого канала глава правительства и еще раз, через пару дней. Спустя же неделю после встречи с Пинчуком Гройсман запостил ролик, на котором оды ему воспевает экс-президент Польши Александр Квасьневский, председательствующий в набсовете организованного Пинчуком форума YES.

Но если Гройсман в августе потеряет свою должность, Арсен Аваков же может ее сохранить. По крайней мере, при всех его зашкварах Владимир Зеленский ни разу не сказал даже плохого слова в адрес министра внутренних дел. После покатушек к Пинчуку глава МВД проехался на Банковую. Возможно, чтобы замолвить словечко за Пинчука.

- Олигарх вкладывается телеэфиром в тех, кто после парламентских выборах будет способен формировать фракции, которые в итоге и будут формировать законодательное поле, в котором и существует предприятие Пинчука, - заявил в комментарии "Схемах" журналист "Наших грошей" Юрий Николов.

Кроме того, после всех этих переговоров олигарх и его тесть Леонид Кучма в итоге встретились с Зеленским, а экс-президент в иоге был восстановлен в должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.

Правда, действующий глава государства об этой встрече ничего не помнит.