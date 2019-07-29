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Пинчук получил 1 млрд от России - СМИ

11:30
Пинчук получил 1 млрд от России - СМИ - фото 1
Пинчук получил 1 млрд от России - СМИ

Украинский олигарх Виктор Пинчук заработал 1 млрд грн. на торговле с Россией.

"Укрзализныця" сотрудничает с компанией, торгующей с Россией

Об этом сообщают "Схемы".

Как передает источник, лишь за 5 месяцев компания бизнесмена "Интерпайп" заработала 1 млрд 360 тыс грн на экспорте труб и колес.

"Если говорить про основной бизнес Пинчука, то сейчас он себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса, которая была вызвана геополитическими факторами. У него более или менее восстанавливается производство основной продукции - труб и колес. В том числе, налаживаются поставки труб и колес в Россию", - прояснил ситуацию аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

Пинчук получил 1 млрд от России - СМИ - фото 185056

Отметим, что в 2018 г. Виктор Пинчук попал под санкции РФ. Однако каким-то образом ограничения прошли мимо бизнеса олигарха.

Предположительно, из-за дефицита необходимой продукции в России. Ведь "спрос порождает предложение".

"Довольно неплохо себя чувствуют колеса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется, насколько мы можем видеть. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, они не сильно задели именно бизнес Пинчука", - отметил Александр Паращий.

Напомним, Фонд Пинчука рассказал, за что перечислил Трампу $150 тысяч.

 

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Виктор Пинчук Россия Санкции Новости Украина
Схемы
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