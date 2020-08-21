Пицца — универсальное блюдо для любого стола

Ежедневно есть повод, чтобы поесть вкусную пиццу.

Именно поэтому пицца Domino’s Pizza настолько популярна. Чтобы полакомиться изысканным итальянским блюдом, вовсе необязательно искать повод: это можно сделать в любой день.

Почему это блюдо так популярно?

Существует несколько причин такой популярности:

высокие вкусовые качества;

калорийность;

разнообразие рецептов;

подходит для любого события.

На каждом из пунктов следует остановиться более детально.

Вкусовые качества и калорийность

Благодаря разнообразию рецептов каждый может подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Любители морепродуктов могут выбрать соответствующий рецепт, для любителей мяса есть другие интересные виды.

Пицца – чрезвычайно питательное блюдо. Как правило, 1-3 кусков хватает, чтобы наесться. Поэтому 2-3 пиццы хватит для большой компании друзей или целой семьи. Конечно, каждый день не рекомендуется есть чересчур питательные продукты, но пару раз в месяц можно побаловать себя пиццей даже тем, кто соблюдает строгие диеты.

Разнообразие рецептов

Хотя блюдо появилось в Италии, оно "путешествует" по миру — в каждой стране появляются новые варианты. Так появилась "гавайская", "мексиканская", "деревенская" и другие разновидности. В каждой стране добавляется что-то своё. Очень популярна в последнее время закрытая пицца, напоминающая мясной пирог.

Вне зависимости от рецепта блюдо продолжает оставаться невероятно вкусным и любимым у миллионов людей по всему миру.

Универсальность

Одна из главных особенностей – универсальность. Пицца подходит для пикника, празднования дня рождения, обеда в офисе или романтического ужина. Блюдо дополнит любое событие и никого не оставит голодным.

Сейчас можно не просто заказать готовый вариант по указанному рецепту, а и самостоятельно собрать свой вариант. Заказ делается дистанционно с помощью конструктора на сайте пиццерии. Конструктор – это очень удобно, ведь можно собрать в одном рецепте все свои любимые продукты.

При этом не нужно часами заниматься готовкой.