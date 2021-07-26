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Перший президендт України перебуває у важкому стані в реанімації

Вчера, 21:21
Леонід Макарович Кравчук - фото 1
Леонід Макарович Кравчук

87-річний перший президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці.

Прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева повідомила, що стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції. «Дуже повільна динаміка покращення», — зазначила вона.

Про проблеми зі здоров’ям Кравчука наприкінці червня писали ЗМІ. Тоді він не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ої річниці Конституції через «поганий стан здоров’я».

Пізніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович уточнив, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді Арестович відмовився більше говорити про стан здоров’я Кравчука, оскільки він сам заборонив обговорювати цю тему.

Раніше в Офісі президента казали, що через погіршення стану здоров'я Кравчука поки не розглядають нових кандидатів на посаду очільника української делегації в ТКГ. «Треба трохи почекати, щоб подивитися на стан і послухати прогнози лікарів», — заявляв 30 червня радник глави ОП Михайло Подоляк.

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