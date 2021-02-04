Перші ластівки - чи буде ТРЕТІЙ сезон

Ми всі - Zалежні / Новий канал

Як тільки глядачі серіалу «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі осмислили все, що відбувалося в кадрі, вони стали здаватися одним і тим же питанням: чи буде третій сезон? Відповідь не змусила себе чекати (ну, майже): так, третьому сезону — бути!

"Третій сезон «Перших ластівок» буде. Але коли — точно поки сказати не можу", — заявила генеральний продюсер кіно-серіального департаменту Нового каналу Саша Ткаченко.

А поки що ви можете подивитися всі серії «Перших ластівок. Zалежні» ексклюзивно на стрімінговому сервісі sweet.tv.

"Все дуже просто — група, яка працює на «Перших ластівках», завжди хоче зробити максимум з того, що вони можуть у заданих рамках. Успіх цього серіалу в тому, що у нього є шоуранер Женя Тунік, який і пише, і знаходиться на майданчику, тобто людина веде весь проект від початку до кінця, він його і мама, і тато, — вважає Саша Ткаченко. — Женя весь процес тримає в голові — і це феноменально важливо. Тому що найчастіше режисери проекти не пишуть, не монтують, від цього вони і виходять якимись безпритульними дітьми.

«Перші ластівки» — перший український серіал-антологія, який зняв і показував Новий канал. Більшість акторів у двух сезонах — одні й ті ж, але вони грають зовсім інших персонажів і потрапляють в інші історії. Події першого сезону розгорталися навколо групи школярів, чия однокласниця наклала на себе руки після спілкування з анонімом за прізвиськом "Друг" — їм треба було розібратися в заплутаній справі і самим не стати жертвами злого умислу.

Другий сезон розповідає про студентів-журналістів другого курсу, які розслідують смерть свого одногрупника.

У головних ролях: Олександр Рудинський, Таїсія-Оксана Щурук, Максим Девізоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Анастасія Пустовіт, Анастасія Рула, Олександр Бегма, Вікторія Литвиненко та ін.