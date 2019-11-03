Перри Мэйсон: HBO возвращает на экран культового героя

Мэттью Рис в роли Перри Мэйсона

Канал HBO готовит на 2020 год громкую премьеру. И это будет возвращение культового персонажа для сразу нескольких поклонной - адвоката Перри Мэйсона.

Перри Мэйсон - персонаж десятка криминальных романов, художественных фильмов и сериалов - и черно-белых, и цветных. Литературный отец Перри Мэйсона - Эрл Стенли Гарднер. Этого автора знают и любят по обе стороны океана, в 90-х в странах развалившегося СССР буквально зачитывались романами о приключениях Перри Мэйсона, более того - его имя стало нарицательным.

Перри Мэйсон - адвокат из Лос-Анджелеса, который также обладает навыками сыска и нередко подраьатывает как частный детектив. Именно соединение экшна и интеллектуальных баталий в зале суда - главная фишка романов про Перри Мэйсона.

Сериал расскажет о первых шагах в непростом бизнесе будущего мэтра в Лос-Анджелесе

Перри Мейсон с трудом зарабатывает себе на жизнь работой в качестве частного детектива, страдает от воспоминаний времен Первой мировой войны и от душевной боли после распавшегося брака. Когда он получает дело о пропавшем ребенке, его стремление к правде не только вскроет истинную сущность этого города, но и откроет путь к искуплению.

Воплотит образ культового героя знаменитый британец Мэттью Рис. Вы все его знаете по роли русского шпиона в выдающемся сериале "Американцы".

Также в ролях: Джин Карр, Аманда Добос, Эрик Лэнг, Татьяна Масляни и другие.

В первом сезоне будет 5 серий. Других подробностей грядущего шоу пока не анонсировано.