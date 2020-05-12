Перезапущенный антикоррупционный Нацсовет заседал один раз: в июне 2019

Антикоррупционный нацсовет проваливает свою работу / Пресс-служба президента

Хотя еще год назад, почти сразу после своего прихода на должность президента, Владимир Зеленский декларировал перезапуск Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на деле консультативный орган фактически даже не приступил к своей работе.

Как свидетельствуют письма Офиса президента и заявления экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, в первый и последний раз при нынешнем главе государства нацсовет заседал в июне 2019-го.

В департаменте документального обеспечения ОПУ отсутствуют вообще какие-либо протоколы заседаний Нацсовета, куда в июне Зеленский своим указом засунул своих экспертов.

Более того, согласно еще действующему указу Зеленского, в институцию до сих пор входят давно уволенные Александр Данилюк, Сергей Верланов, Максим Нефедов и другие люди, с которыми Зе команда попрощалась. Возглавляет же Национальный совет Руслан Рябошапка.

- Нацсовет по антикоррупции может быть эффективным инструментом выработки политики. В качестве примера, по результатам первого заседания был решен вопрос с запуском работы Антикоррупционного суда, с восстановлением ответственности за незаконное обогащение, с перезапуском Назка, а также внесены изменения в УПК, которыми устранен ряд препятствий в быстрому и эффект расследовании, - отметил бывший генпрокурор.

То, что потенциально эффективный орган при президенте не работает, по словам Рябошапки, свидетельствует о том, что у Офиса президента забили на антикоррупционную политику. В принципе, к таким же выводам можно прийти и при анализе других действий Зеленского и приближенных к нему чиновников. В частности, об этом говорят желание "Слуг народа" избавиться от директора НАБУ Артема Сытника и захватить контроль над бюро, игнорирование коррупционных скандалов с участием Андрея Ермака, а также масштабное возвращение схематозов в минздраве, на таможне и так далее.