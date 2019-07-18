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Перестать стрелять: Зеленский ввел запрет на огонь по террористам, даже в ответ (ВИДЕО)

Вчера, 21:40
Бессмертный анонсировал запрет на стрельбу на Донбассе - фото 1
Бессмертный анонсировал запрет на стрельбу на Донбассе

В четверг, 18 июля, представитель действующего президента Украины Роман Бессмертный рассказал о подробностях договорняка с боевиками в Минске в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы.

Как утверждает введенный в ТКГ главой государства политик, с 21 июля, в моментдо наступления "официального" перемирия, в зоне проведения операции Объединенных сил введут полный запрет на стрельбу по террористам.

На Донбассе объявят очередное перемирие

По словам Бессмертного, за открытие огня по оккупантам защитников Украины теперь будут карать. Причем персонально.

- Согласно достигнутым договоренностям, с 0:01 21 числа начинается бессрочный запрет на обстрелы. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня, - отметил представитель Зе.

Фактически это означает, что украинские военные не смогут открывать огонь в ответ на провокации оккупантов, если на то не будет получен специальный приказ сверху. Более того, под запретом окажутся и превентивные действия в случае, к примеру, развертывания артиллерийской батареи противника для ведения огня.

Какую же "ответственность" за нарушение перемирия будут нести российские вояки, вообще не ясно, ведь им законы не писаны.

 

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