Перестать стрелять: Зеленский ввел запрет на огонь по террористам, даже в ответ (ВИДЕО)

Бессмертный анонсировал запрет на стрельбу на Донбассе

В четверг, 18 июля, представитель действующего президента Украины Роман Бессмертный рассказал о подробностях договорняка с боевиками в Минске в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы.

Как утверждает введенный в ТКГ главой государства политик, с 21 июля, в моментдо наступления "официального" перемирия, в зоне проведения операции Объединенных сил введут полный запрет на стрельбу по террористам.

По словам Бессмертного, за открытие огня по оккупантам защитников Украины теперь будут карать. Причем персонально.

- Согласно достигнутым договоренностям, с 0:01 21 числа начинается бессрочный запрет на обстрелы. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня, - отметил представитель Зе.

Фактически это означает, что украинские военные не смогут открывать огонь в ответ на провокации оккупантов, если на то не будет получен специальный приказ сверху. Более того, под запретом окажутся и превентивные действия в случае, к примеру, развертывания артиллерийской батареи противника для ведения огня.

Какую же "ответственность" за нарушение перемирия будут нести российские вояки, вообще не ясно, ведь им законы не писаны.