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Пересмотр полномочий ПАСЕ отложили на сутки, а Украина отказалась работать

12:40
У здания ПАСЕ проводят акцию протеста - фото 1
У здания ПАСЕ проводят акцию протеста

После скандального голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация из Украины объявила о приостановке своей деятельности в европейском институте.

В знак протеста против уничтожающей механизм санкций резолюции представтели украинской делегации демонстративно покинули сессионный зал и не будет принимать участия в дальнейшей работе как минимум до конца дня.

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В среду дипломаты намерены временно вернуться чтобы попытаться обжаловать решение и добиться отмены полномочий российской делегации.

Наши депутаты хотят, чтобы русские были лишены права голоса и не могли занимать руководящие должности в комитетах ПАСЕ.

Согласно новому регламенту, полномочия делегации могут быть подтверждены в течение суток, но его сразу же нарушили, поскольку решение ассамблеи вызвало целую волну негодования. У здания ассамблеи собрались масштабные акции протеста, а пророссийским политикам напоминают о том, что Россия - страна-террорист.

Пересмотр полномочий ПАСЕ отложили на сутки, а Украина отказалась работать - фото 183230

Для того, чтобы опротестовать голосование депутатам понадобилось собрать 30 голосов членов ПАСЕ из пяти стран. Такое количество противников нашлось без проблем, но сумеют ли они отстоять правильную позицию, неизвестно. С учетом мощного пророссийского лобби и желания многих стран ЕС отменить санкции, подобный исход маловероятен.

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