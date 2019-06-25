Пересмотр полномочий ПАСЕ отложили на сутки, а Украина отказалась работать

У здания ПАСЕ проводят акцию протеста

После скандального голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация из Украины объявила о приостановке своей деятельности в европейском институте.

В знак протеста против уничтожающей механизм санкций резолюции представтели украинской делегации демонстративно покинули сессионный зал и не будет принимать участия в дальнейшей работе как минимум до конца дня.

В среду дипломаты намерены временно вернуться чтобы попытаться обжаловать решение и добиться отмены полномочий российской делегации.

Наши депутаты хотят, чтобы русские были лишены права голоса и не могли занимать руководящие должности в комитетах ПАСЕ.

Согласно новому регламенту, полномочия делегации могут быть подтверждены в течение суток, но его сразу же нарушили, поскольку решение ассамблеи вызвало целую волну негодования. У здания ассамблеи собрались масштабные акции протеста, а пророссийским политикам напоминают о том, что Россия - страна-террорист.

Для того, чтобы опротестовать голосование депутатам понадобилось собрать 30 голосов членов ПАСЕ из пяти стран. Такое количество противников нашлось без проблем, но сумеют ли они отстоять правильную позицию, неизвестно. С учетом мощного пророссийского лобби и желания многих стран ЕС отменить санкции, подобный исход маловероятен.