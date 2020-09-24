Пересадка волос – один из действенных методов борьбы с облысением

Алопеция – так называется болезненное облысение, потеря волосяного покрова. Эта проблема сегодня затронула многих людей. Оглянитесь вокруг – и вы увидите немало мужчин с бритой головой и женщин в париках. Все они далеко не в восторге от своего внешнего вида и хотели бы хоть как-то его исправить.

Большинство лосьонов, масок, лекарственных средств малоэффективны. Но выход есть: это пересадка волос. В Украине такую процедуру можно пройти, обратившись в клинику Даймонд Лазер.

Почему выпадают волосы

Как неприятно, проведя рукой по волосам, увидеть в кулаке выпавшую прядь. Сначала кажется, что все это случайно, нужно лишь хорошо расчесать шевелюру и волосы не будут выпадать. Но каждый раз на расческе остается все больше и больше волос. Это результат болезни – алопеции, или облысения. Причин патологического выпадения волос довольно много. Вот некоторые из них:

Специфические болезни, приводящие к поражению волосяных фолликул.

Осложнения после болезней, травм, ослабивших иммунитет.

Побочный эффект некоторых лекарственных препаратов (например, химиотерапии при онкологических заболеваниях).

Стрессы, приведшие к гормональным нарушениям.

Курение, несбалансированное питание.

Частое окрашивание волос дешевыми некачественными красками.

Наследственность.

В народе говорят, что лысые мужчины особенно нравятся женщинам, так как весьма сексуальны. Но в медицине этот факт не доказан, и связь между занятием любовью и облысением представляется чем-то из разряда мифов.

Можно ли сдержать процесс облысения

Если вы заметили, что волосы стали активно выпадать, то следует незамедлительно принять меры по замедлению этого процесса. К ним относятся следующие способы профилактики:

Аккуратный массаж зоны головы с целью активизировать кровообращение. Осторожное расчесывание волос. Не рекомендуется расчесывать волосы сразу после мытья, желательно подождать, пока они высохнут, так как в сухом состоянии они несколько крепче держатся. Борьба со стрессом – полноценный сон, активный отдых, прием успокоительных препаратов. Меню, сбалансированное витаминами и микроэлементами. В рацион необходимо включить овощи и фрукты, рыбу, красное мясо, злаки, орехи, яйца. Росту волос способствуют витамины А, В, Е, а также микроэлемент цинк.

Каковы методы лечения облысения

Если процесс выпадения волос зашел далеко и никакие профилактические меры не помогают, то следует вплотную подойти к лечению алопеции. Врач назначит комплекс лекарств, а также специальные лосьоны, маски, кремы, шампуни от выпадения волос и стимулирующие рост нового волосяного покрова. Но если и эти препараты неэффективны, то можно выполнить пересадку волос.

Как выполняется пересадка волос

В клинике Даймонд Лазер пересадка волос осуществляется двумя способами – операционным и безоперационным. В первом случае применяется лоскутное пересаживание, когда отдельные участки кожи вместе с волосами пересаживаются в зону облысения (при этом остаются небольшие рубцы). Во втором пересадка ведется по одному волоску, с помощью специального оборудования волосы словно вживляются в кожу.

Вы начали катастрофически лысеть? Тогда у вас есть два варианта: либо сбрить все оставшиеся волосы и ходить с голым черепом, либо выполнить пересадку волос и ходить с красивой шевелюрой.