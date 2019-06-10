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Перебдели: Угрозы загрязнения воды для украинцев нет

Вчера, 19:59
Экологическая катастрофа на реке Рось: Могло быть значительно хуже - фото 1
Экологическая катастрофа на реке Рось: Могло быть значительно хуже

В воскресенье, 9 июня, в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего ядохимикаты, возникла угроза массового загрязнения воды в Киевской, Черкасской и Винницкой области.

Сообщалось, что в воду попали более тонны ядов, из-за чего в регионах, прилагающих к месту катастрофы, были приняты срочные меры - изолированы водоемы, прекращено водоснабжение.

Из-за аварии с ядохимикатами в Киевской области отключили воду

Также не обошлось без паники среди населения. Люди, наученные Чернобылем не доверять властям, не особл верили заявлениям чиновников и спасателей и надеялись на худший сценарий.

К счастью, обошлось. Выяснилось, что лишь 10 литров опасных жидкостей из 800 л попали в воду. Этого хватило, чтобы убить рыбу в округе, но не более.

Уже днем в понедельник не уволеннный Владимир Гройсман рапортовал, что все ОК.

Перебдели: Угрозы загрязнения воды для украинцев нет - фото 182471

Следом за премьером подтянулись эксперты.

"Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г. Белая Церковь не превышают показатели, определенные Государственными санитарными нормами и правилами "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" Гсанпин 2.2.4-171-10 утвержден Министерством охраны здоровья Украины", - заявил заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Александр Лещенко.

Директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий отметил, что в реке Рось в целом оказалось не больше 10 литров ядовитых веществ, потому что опасные химикаты сначала попали в воду реки Фосы (приток Роси). Также небольшому количеству опасных веществ поспособствовало разбавление воды и многокилометровое расстояние между реками.

 

 

 

 

 

 

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