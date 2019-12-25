Печерский суд отпустил снайпера, убивавшего активистов Майдана

Дмитрия Хмеля отпустили под личное обязательство

После обещаний не отправлять в "ДНР", "ЛНР" и Россию бывших бойцов "Беркута" в рамках обмена террористов на удерживаемых боевикам заложников, власти принялись отпускать экс-правоохранителей из других подразделений МВД.

Вечером во вторник, 24 декабря, судьи приняли решение отпустить бывшего снайпера спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля, которого не беспочвенно подозревают в убийстве активиста Александра Храпаченко, а уже сегодня судебные материалы опубликовали в Едином реестре судебных решений.

Как следует из документов, обвиняемого в тяжком преступлении решили отпустить из-под ночного домашнего ареста под личное обязательство. С учетом имеющейся против него доказательной базы подобное решение могло бы выглядеть совсем уж диким, если бы не два "но": последние тенденции к освобождению всех причастных к расстрелу Майдана, а также ходатайства прокуроров об изменении меры пресечения для Хмеля.

Государственный обвинитель настаивал на том, чтобы судьи всего лишь запретили бывшему снайперу общаться со свидетелем и стороной пострадавших, отлучаться за пределы Киевской области и прибывать к следователю, прокурору и суду.

Все паспорта для выезда за границу подозреваемый должен сдать на хранение в Генпрокуратуру.

Обжаловать постановление судьи по Хмелю невозможно. Так что адвокаты семей Героев Небесной сотни оказались в безвыходном положении.

Впрочем, скорее всего, в ближайшее время бывший спецназовец окажется где-нибудь в России или на неподконтрольной Украине территории. Есть информация, что русские собираются все же провести обмен заложников на террористов 30 декабря.

В таком случае и те "беркутовцы", которых усилиями Лукаш, Портнова и команды ватников выпустили на свободу, и другие преступники будут находиться на свободе даже без судимостей.