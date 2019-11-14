Печерский райсуд посадил заместителя генерала Марченко по делу о "плохих бронежилетах"

Сергея Почтаренко отправили на гауптвахту / Левый берег

В среду, 13 ноября, служители Фемиды из Печерского районного суда столицы избирали меру пресечения для замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко.

Боевой офицер, которому шьют обвинения в покупке "некачественных" бронежилетов 4 класса, которые якобы пробивались бронебойными патронами, пробудет под стражей как минимум два месяца.

Для него, как и для Марченко, избрали огромный залог в 76 миллионов.

Как известно, директор ГБР Роман Труба утверждает, что чиновники из Минобороны знали о том, что в брониках стоят "необработанные пластины".

Кроме того, Труба опубликовал видео экспертизы отстрела бронежилетов, на котором видно, как сотрудник госбюро складывает чехол броника практически пополам (что невозможно, если бы в нем находилась защитная пластина).

Уже на следующих кадрах в ГБР показывают простреленную пластину.

Труба опублікував нове відео, з яким ще більше запитань виникає у "справі бронежилетів" - показують простріл чохла без пластини (перші два скріна) і потім як пластину розбирають та показують пробиття pic.twitter.com/tocPhfn4Ll — Простий хлібороб (@milhlopak) November 13, 2019

Напомним, по данным следствия, "чиновники главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя коллегами, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн гривен".

Под некачественностью в ГБР подразумевают пробитие бронежилета бронебойной пулей, а также пропадание защитных свойств кевлара в случае намокания. Но четвертый класс не подразумевает защиту от специализированных боеприпасов, а всему миру известно о свойстве кевлара терять свою прочность при попадании в него воды.

Кроме того, если предприятие "Темп-3000" действительно поставило минобороны бракованные броники, логичным выглядело бы обвинение и сотрудников компании, но правоохранители против них никаких уголовных дел не открыли.