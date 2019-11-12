Печерский райсуд арестовал "киборга"-генерала по делу бронежилетов

Боевого генерала Марченко бросили в СИЗО

Вечером в понедельник, 11 ноября, служители Фемиды избрали меру пресечения обвиняемому в крайне сомнительном деле о якобы закупке некачественных бронежилетов для ВСУ Дмитрию Марченко.

Уважаемому в военной среде начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ инкриминировали сначала хищения при покупке средств безопасности, а затем - халатность.

Только вот реальных доказательств того, что броники действительно опасны для солдат, следователи не предоставили. Зато назвали участников войны на Донбассе "ушлепками".

Именно такой термин по отношению защитникам Украины применил детектив ГБР, переписываясь в рабочем чате во время заседания суда.

Поскольку обвинение требовало посадить Марченко под стражу, судьи не стали долго разбираться с доказательствами, вместо чего просто постановили бросить реформирующего армию ветерана за решетку. С возможностью выхода под залог - баснословных 76 миллионов.

А если за генерала внесут такую сумму, он не сможет полноценно находиться на свободе, как обычно происходит с обвиняемыми. По решению судей ему придётся носить электронный браслет.

Напомним, как следовало из материалов дела, которые публиковали в ГБР, претензии к бронежилетам у детективов только одни - их можно пробить пулей из снайперской винтовки. Только вот четвертый класс предназначен для защиты от пули калибра 5.45. Но этот факт никого из детективов не останавливает.