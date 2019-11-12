Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Печерский райсуд арестовал "киборга"-генерала по делу бронежилетов

08:40
Боевого генерала Марченко бросили в СИЗО - фото 1
Боевого генерала Марченко бросили в СИЗО

Вечером в понедельник, 11 ноября, служители Фемиды избрали меру пресечения обвиняемому в крайне сомнительном деле о якобы закупке некачественных бронежилетов для ВСУ Дмитрию Марченко.

Уважаемому в военной среде начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ инкриминировали сначала хищения при покупке средств безопасности, а затем - халатность.

ГПУ будет сажать реформаторов из минобороны по фейковому делу о "плохих бронежилетах"

Только вот реальных доказательств того, что броники действительно опасны для солдат, следователи не предоставили. Зато назвали участников войны на Донбассе "ушлепками".

Печерский райсуд арестовал 'киборга'-генерала по делу бронежилетов - фото 191045

Именно такой термин по отношению защитникам Украины применил детектив ГБР, переписываясь в рабочем чате во время заседания суда.

Поскольку обвинение требовало посадить Марченко под стражу, судьи не стали долго разбираться с доказательствами, вместо чего просто постановили бросить реформирующего армию ветерана за решетку. С возможностью выхода под залог - баснословных 76 миллионов.

А если за генерала внесут такую сумму, он не сможет полноценно находиться на свободе, как обычно происходит с обвиняемыми. По решению судей ему придётся носить электронный браслет.

Напомним, как следовало из материалов дела, которые публиковали в ГБР, претензии к бронежилетам у детективов только одни - их можно пробить пулей из снайперской винтовки. Только вот четвертый класс предназначен для защиты от пули калибра 5.45. Но этот факт никого из детективов не останавливает.

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ГБР Министерство обороны уголовное дело суд Новости Украина
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