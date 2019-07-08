"П….да ты моржовая": грузинское СМИ послало Путина. И поплатилось

"П….да ты моржовая": грузинское СМИ послало Путина. И поплатилось

Этим летом Грузию пострясли массовые протесты против России. Не в силах сдержаться,, грузинский журналист Георгий Габуния высказал все, что думает о Путине.

Вот это легендарное видео. Конечно, 18+

Однако после ярких спичей канал вынужден был приостановить свою трансляцию

"Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и гарантировать безопасность всех сотрудников Рустави-2", - сказано в заявлении канала.

А самого журналистка пообелали наказать. Свое слово сказал и МИД Грузии. По его мнению, эпичное выступление является провокацией, "направленной на углубление и без того сложной ситуации в грузино-российских отношениях".

Отметим, что на данный момент канал осадили протестующие, выступившие против «разрастания напряженности». За правопорядком следит тбилисская полиция.