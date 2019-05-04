ПЦУ выступила против искусственных цветов: названа причина

16:30 04 мая,

Против искусственных цветов: названа причина

ПЦУ выступила против искусственных цветов на кладбищах. Говорит, что это опасно для природы.

Соответствующее заявление Церковь опубликовала в Facebook.

Как заявляют церковники, после сожжения цветов выделяется огромное количество токсинов, разложение которых длится тысячи лет.

"Стоит запомнить, что пластмассовый мусор – это вред для окружающей среды, созданной Богом и большая опасность для жизни и здоровья людей и животных. Церковь призывает отказаться от экологически-вредных искусственных цветов, поскольку они не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут упокоенному обрести Царство Божье", - сказано в сообщении ПЦУ.

Напомним, украинский храм в Антарктиде, который находится на полярной станции "Академик Вернадский", переходит к ПЦУ. Об этом сообщили в пресс-центре Национального Антарктического научного центра.

"Часовня святого равноапостольного князя Владимира на станции была возведена в 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича. По указанию "сверху" строить часовню было поручено УПЦ Московского патриархата. Учитывая то, что участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.