Новый министр культуры решил нахлобучить УПЦ МП

Бородянский демонстрирует православную русофобию здорового человека

В четверг, 7 ноября, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский развеял все надежды православных ватников на то, что при Зеленском религиозную шпионскую структуру ФСБ в Украине оставят в покое.

В интервью профильному религиозному изданию министр заявил, что политика Кабмина Гончарука по поводу присутствия российской церкви в Украине останется той же, что и была при Порошенко.

- Структуры Московского патриархата в Украине должны указывать свою принадлежность в названии, - подчеркнул Бородянский. - Есть контекст и контекст понятен: с нами развязали войну, и это гибридная война. И Украина, несмотря на то, что на нее напали, не вмешивалась в деятельность церкви Московского патриархата. Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата расположены в России, в Москве.

Напомним, 15 декабря прошлого года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

После этого Верховная Рада приняла закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, но террористы из неканонической церкви не согласились с новыми реалиями и решили с ними бороться в судах.