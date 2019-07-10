Парубий призвал не подчиняться Зеленскому и пообещал участвовать в параде-протесте

Парубий призвал украинцев провести столь нежелаемый Зеленским парад

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий весьма жестко отреагировал на решение президента не проводить традиционный парад ко Дню Независимости. При этом политик заявил, что несмотря на заявления Зеленского, парад все же нужно провести.

Фактически своими речами Парубий призвал к неподчинению президенту, правда, в очень мягкой форме.

По его словам, в ответ на решение Офиса президента об отмене парада, военнослужащие, волонтеры и участники Революции достоинства должны провести свой альтернативный парад.

Выступая на утреннем пленарном заседании парламента, Парубий пообещал лично поучаствовать в мероприятии:

- Неприятно поражен этим решением. Но будет ли парад - не команде президента решать. День Независимости для патриотов Украины является главным праздником, а во время войны на Донбассе армия нуждается в уважении и поддержке своих граждан.

Как известно, во вторник, 9 июля, президент в своем видеообращении заявил о том, что решил не проводить парад, прикрывшись тем, что это очень уж дорого.

А вместо сэкономленных денег он пообещал раздать 300 миллионов гривен в виде премий военным. Правда, с учетом количества военнослужащих, каждый из бойцов может получить лишь по 400-600 гривен, а на премии Зеленский мог бы потратить те деньги, которые он хочет пустить на переезд Офиса из здания на Банковой, в котором "плохой вай-фай и ужасная аура". Да и стоимость проведения парада составляет уж никак не 300 миллионов.