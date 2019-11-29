Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену

Дана команда - отдыхать

Осенью Офис президента приостановил процесс смены мэров крупных городов. Виталий Кличко, Андрей Садовый, Борис Филатов и Геннадий Кернес пока в деле. До недавнего спокойно чувствовал себя и их коллега Геннадий Труханов. Но, похоже, время Капитана уходит, а Одесса станет пробой пера для Зе-команды.

Нечто подобное мэр Одессы Геннадий Труханов в своей политической карьере уже переживал – начало 2018-го года, период постоянных отпусков (Прага, Афины, Стамбул), избегание судебного разбирательства по закупке офиса для новой мэрии. Тогдашний президент Петр Порошенко долго выбивал признание в любви от Труханова и таки вынудил в обмен на свободу поработать экс-регионала на выборах в своей команде. Команда Труханова дала гарантии успеха, но при этом изысканно обвела штаб Порошенко вокруг пальца.

С Зеленским и его друзьями-спонсорами «Капитан» также не выстроил «рабочих отношений». Постоянная критика «зеленых нардепов», откровенные ухмылки в адрес нового губернатора (откровенно говоря, очень слабого и некомпетентного) – позиция Геннадия Леонидовича ясна.

В 2019 история повторяется. Мэр Одессы зачастил с отпусками. Его не было, когда в октябре Зеленский представлял своего представителя. Его нет в городе и в последнюю неделю ноября, когда анонсирован первый рабочий визит в Одессу зиц-премьер-министра Алексея Гончарука. Да, Гончарук отменил визит, но Труханов не отменил «рабочую поездку» в Марсель. На 5 дней, да еще и с делегацией.

На Марсель!

Разумеется, Труханов поехал в портовый город-побратим не только «перенимать передовой опыт». Один из сопровождающих - вице-мэр Олесь Янчук - давно на Лазурном берегу обзавелся недвижимостью. Источники в депутатском корпусе Одесского горсовета намекнули, что Марсель – одно из предполагаемых мест для отступления команды Трузанова и лично городского головы. Президентское окружение готовит мэру уже разыгранный ранее «Костусевский вариант» - мэр Одесса тихо пропадает, сессия утверждает и.о., а город ждет выборов. Труханов даже уже успел полежать в больнице, как и его предшественник. В случае «побега», кресло перейдет к секретарю горсовета Алексею Потапскому из «Европейской солидарности».

Но у «зеленых» серьезная проблема – прямо сейчас у них нет замены мэру, который вообще не нашел общего языка с проектом «Слуга народа». Попытки уговорить продюсера и ведущего украинской версии игры «Что? Где? Когда?» (которая уже 3 года у нас нигде не выходит) Александра Андросова ни к чему не привели. У Андросова есть бизнес, становиться главным городским исполнителем у влиятельных решал, ему неинтересно.



Инициативу в свои руки решил взять бывший ресторатор (шеф-повар закусочной компаньона Игоря Коломойского экс-губернатора Одесской области Игоря Палицы), а ныне одесский нардеп Алексей Леонов. Он запустил проект «общественной мэрии», критикует банально и не очень креативно Труханова. Но вот незадача – Леонову из Киева добро никто не давал. Более того, его также поддерживает хозяин Одессы Владимир Галантерник, который только-только побил горшки со своим подопечным Трухановым. В общем, в мэры Леонов определил себя сам.

Алексей Леонов: Кто в мэры крайний?

Команда Зеленского могла бы избежать ступора при выборе кандидатов на пост мэра Одессы, если бы фильтровала информацию, полученную от Игоря Коломойского. Еще летом он зарубил сделку Зеленского и экс-губернатора Максима Степанова, который вот-вот уже мог вступить в должность министра здравоохранения. Коломойский сказал, что Степанов не очень надежный человек, не приведя внятных аргументов. И всё, грамотные специалист, успешный управленец Степанов остался вне игры. А он, между прочим, покидал Одессу с весьма неплохим рейтингом. Образование, медицина, дороги – он вникал во все вопросы и достигал серьезных результатов и умело (то есть - в меру скромно) на этом пиарился. Степанов сумел качественно переобуться буквально в последний момент, однако Игорю Коломойскому не подошел, хотя умелый аппаратчик вполне бы пригодился.

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В итоге «Зе-команда», стремительно теряющая по всем фронтам, не имеет четкой стратегии и внятного кандидата, а потому – рискует показательно пролететь. Времена меняются, и фонарный столб под вывеской «Слуга народа» во власть с гарантией в 100% уже не заведешь.

Василий Бондаренко, специально для Без Табу