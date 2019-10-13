Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову

Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому / Пресс-служба президента

На днях Одесская область получила нового губернатора, которого приехал представлять сам Владимир Зеленский. Президенту хватило 20 минут, чтобы познакомить неизвестного общественности Максима Куцего с новым рабочим местом. Хватит этого времени и нам, чтобы объяснить, что произошло.

После того, как Владимир Зеленский охарактеризовал одесского губернатора во время пресс-марафона, то приезжать на 20 минут ради формальности было совсем необязательно. «Самый чистый», «самый незашкваренный» - железные аргументы, красноречивые эпитеты в адрес управленца самой большой области в стране. Тем не менее, плюсы от живого представления Максима Куцого есть. Во-первых, все увидели Куцого, поняли, что это реальный персонаж, а не вымышленный интернет-мем. Во-вторых, все услышали Куцого - стало понятно, что до ораторских способностей предшественников (Саакашвшвили, Степанов) ему еще далеко. Признаться, в этот момент стало тревожно за Одесскую область.

"Самый незашкваренный" - в губернаторы

Перед тем, как рассказать те немногие любопытные данные, которые уже раскопаны на персону губернатора Куцого, напомним, что этот человек прошел «президентский конкурс». Ну, как прошел. В июльском списке, который Владимир Зеленский опубликовал в Фэйсбуке, Максим Васильевич Куцый был самым неизвестным персонажем. И, разумеется, набрал в импровизированном голосовании меньше всех. Что-то около 2-х процентов лайков. Но президент, который волевым решением поинтересовался мнением одесситов, тем же решением этом мнение и проигнорировал.

Список президента

Кстати, еще за месяца полтора до официального назначения было понятно, что Максим Куцый будет еще долго оставаться «самым незашкваренным». В конце августа 2019 вышла серия заказных материалов, очерняющих всех кандидатов в председатели ОГА. Всех, кроме одного. И вы уже знаете его фамилию.

Губернатор имеет сказать... / Пресс-служба президента

Максим Куцый имеет одесские корни: его отец - Василий Куцый - долгое время работал в одесской прокуратуре. В свое время Куцый-старший был близок к смотрящим над одесскими силовыми органами Николаю Крикливому и Виктору Загороднему. Это люди из орбиты экс-нардепа Сергея Кивалова. Но Кивалов значительно сбавил в весе после июльских выборов. А потому Куцый перебирается в Одессу в качестве креатуры Арсена Авакова и его давнего компаньона, экс-регионала Вилена Шатворяна.

Господа-бенефициары

Глава союза армян Украины и во времена «семьи» посматривал за Одесской областью. А после 2014-го вошел в доверие министра МВД и …по сути продолжил осуществлять то же самое. Железная дорога и игровые автоматы – главные дойные коровы Шатворяна и его друзей из правоохранительной системы. Вот эту круг по интересам и представляет Максим Куцый, которого во всех СМИ пока что называют всего лишь «бывшим работником системы МВД», пусть и с миллионными долларовыми накоплениями криптовалюте.

Однако есть очень важный момент. Дело в том, что есть из одного корыта с Аваковым и Шатворяном мало, чтобы курировать Одесскую область. У Куцего нет команды. Кто-то же должен ему объяснить, что происходит в регионе и как дальше его доить…то есть, развивать?

Конечно, на выручку придут нардепы из зоны влияния Арсена Авакова (Владимир Зеленский наверняка пожалеет, что отдал стратегически важный и потенциально успешный регион именно группе непотопляемого министра внутренних дел). Такие в парламенте тоже есть. По информации источников «Без Табу» близких к областной администрации, с министром внутренних дел близко дружат мажоритарщики-южане - бывший глава областного совета Анатолий Урбанский и отец украинских болгар, основатель умирающей партии «Наш Край» Антон Киссе. Как тут не напомнить, что Урбанский всю свою каденцию перенаправлял бюджетные деньги в Измаил, изрядно обделяя другие районы Одесской области. А 21 июля там и выиграл. Правда, в бюджете области образовалась огромная дыра.

Анатолий Урбанский получит второй шанс и станет "серым кардиналом"

«Без Табу» будет внимательно следить за первыми шагами новой команды, которую привезли Владимир Зеленский и Арсен Аваков в Одессу. А следующий материал будет посвящен мэрским раскладам на Юге страны. Тогда и узнаете, насколько шатается кресло под Геннадием Трухановым.

Василий Бондаренко, специально для Без Табу