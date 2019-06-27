Партия "Голос" отозвала скандального кандидата в нардепы

"Голос" проводит чистки по требованию

В отличие от "Слуги народа", политсила Святослава Вакарчука "Голос" все же проводит чистку своих рядов чтобы не допустить пребывания в партии откровенно зашкваренных кандидатов.

В четверг, 27 июня, на сайте "Голоса" появилось объявление об отзыве претендента на мандат по избирательному округу №121 Львовской области.

Речь идео о Дмитрие Огневе, который "не соответствует критериям партии".

Решение об отзыве кандидата-мажоритарщика "принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как в партию обратились ряд журналистов-расследователей и активистов":

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам".

В то же время у лидирующей по соцопросам партии Владимира Зеленского "Слуга народа" вопреки обещаниям никаких чисток не проводят: лишь после обнародования предвыборных списков руководство только созданной политсилы вычеркнуло нескольких зашкваренных персонажей, но взамен их набрали других - граждан России, жен люстрированных прокуроров и прочих аналогичных кандидатов.