Парламентская реформа и изменения в Конституцию: Стефанчук рассказал о планах Зеленского

Стефанчук заговорил о переписывании Конституции

В среду, 12 июня, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о намерениях команды Зе внести кардинальные изменения в Свод законов, а также переписать полномочия Верховной Рады.

В интервью РБК-Украина будущий нардеп от "Слуги народа" наговорил немало популистических вещей, которые в случае реализации на практике вполне могут оказаться фатальными для страны.

Так, у Зеленского собираются вносить изменения в Конституцию Украины. А начнут с раздела о правах и свободах граждан. Что именно намерены исправить в этих пунктах политики, Стефанчук не пояснил, но прикрылся либертарианством:

- В Конституции масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом - оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель - украинский либеральная экономика. Кроме того, наши власти - президент и парламент - имеют много лишних функций, многие из которых дублируются, да и вообще не нужны, - подчеркнул представитель Зеленского. - Поэтому мы и хотим провести парламентскую реформу, пересмотреть регламент, навести порядок с количеством и функциями комитетов и министерств и тому подобное.

Планы же на изменение Конституции, как утверждает Стефанчук, пока еще не точны: возможно штаб шестого президента перепишет ее полностью. Для этого вновь создадут рудимент власти под названием "конституционная комиссия".

Что именно в итоге впишут в Конституцию у Зеленского, когда он проведет большинство в парламент, неизвестно. С учетом того, что все обещанные им законы на практике подразумевали совсем не то, о чем говорил Зе, вполне может быть, что подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому артист просто перепишет Конституцию под себя.