Парфюмированная вода: история создания и современные реалии

Парфюмами пользуются все

Духи из аптеки

Парфюмированная вода (туалетные духи) содержит 15-20% ароматических веществ. Это структурно созданная композиция с использованием спирта, воды, эфирных масел и других добавок, которая сохраняет свою актуальность от 6 часов до несколько суток. Первым изготовил этот продукт в максимально приближенной к современной форме французский аптекарь Пьер Франсуа Паскаль Герлен. В 1828 году он организовал небольшую лабораторию, в которой проводил химические опыты – соединял эфирные масла, спирт, красители и дистиллированную воду, стремясь добиться их идеального соотношения.

Конечно, ароматы изготавливались и ранее, но в них не соблюдались точные пропорции. Именно Паскаль сумел соединить творческую составляющую с химическими формулами и добился идеального соотношения компонентов. Первые варианты были цветочными и сделали своего автора знаменитым.

Новые формы

Целый ряд важных событий, связанных с развитием этого направления, произошли в первой половине ХХ века. Производство компонентов синтетического происхождения становится массовым. В 20-е годы цветочные мотивы вытесняются парфюмерной водой в восточном стиле с высокой насыщенностью. Но постепенно баланс восстанавливается.

Парфюмированная вода переходит в категорию духов, используемых как элемент вечернего или праздничного образа. Она обладает выраженным звучанием, ощутимым шлейфом, высокой стойкостью, но важно, чтобы эти преимущества были уместными и соответствовали обстоятельствам, в которых вы находитесь. Слишком “громко” пахнуть теперь не принято, ведь это воспринимается окружающими, как посягательство на их личное пространство.

Способы нанесения парфюмированной воды

Предлагаем несколько способов нанесения, которые позволяют гармонизировать насыщенность звучания и достичь необходимой выразительности:

Метод облака. Распыляете аромат перед собой, а затем делаете шаг вперед, чтобы погрузиться в душистую дымку. Такой способ дает безупречный результат, но его нельзя назвать экономным.

Нанесение на точки пульсации. Это участки тела, где проходят крупные кровеносные сосуды – внутренняя часть запястья, область за ушами, шея, декольте, линия волос на затылке, щиколотки, сгибы локтя. При нанесении следует ограничиться 1-2 точками.

Распыление на одежду. Ткани удерживают запах очень долго. Но на некоторых материалах могут оставаться пятна. Особую элегантность образу придает нанесение на отдельные элементы гардероба, например шейный платок.

При подборе важно учитывать сезонность, возрастные рекомендации, а также соответствие композиции создаваемому образу.