Пандемия коронавируса: количество заболевших резко сократили

Степанов и компания снова "побеждают коронавирус"

За минувшие сутки в лабораториях страны зафиксировали значительно меньшее количество новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущими днями. Связано ли это с тем, что коронавирус отступает, или с желанием властей подогнать статистику к послаблению карантина, неизвестно.

Сегодня утром в Центре общественного здоровья объявили о том, что с начала обнаружения первого инфицированного китайской заразой в Украине зафиксировали 16 тысяч 23 случая заражения коронавирусом.

- 425 пациентов умерли, а 3372 вылечились, - отметили медики. - За минувшие сутки заболели 375 человек.

При этом реальное количество зараженных и переболевших официальная статистика государства не отображает даже приблизительно. К тому же со вчерашнего дня большинство украинцев совсем забило на карантин, а огромное количество кафе-ресторанов и кофеен пооткрывались с нарушением абсолютно всех санитарных норм. Само собой, это приведет к новым вспышкам распространения коронавируса.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.