Паховая грыжа: особенности диагностики и лечения

Паховая грыжа - распространенная болезнь, которая лечится только операбельно

Образ жизни большинства людей подразумевает распространение множества болезней, связанных с малой подвижностью, неполноценным питанием и другими присущими современным реалиям проблемами.

Невероятный прогресс по всему миру демонстрируют такие заболевания как ожирение, дальнозоркость и близорукость, а также грыжа и многие другие недуги.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только лишь за последний год хирурги сделали больше 20 миллионов операций по удалению грыжи. Большая часть вмешательств пришлись именно на паховую (https://oxford-med.com.ua/services/hirurgiya/udalenie-gryzh/). Подобный вид заболевания присущ в основном мужчинам, а женщины страдают от него только за очень редким исключением - таковы уж особенности физиологии.

Что такое паховая грыжа?

Патология, при которой врачи ставят такой диагноз, провяляется в "выпадании" кишечника наружу в область пахового канала. Пациент при этом чувствует весьма серьезную боль, которая особенно усиливается при физических нагрузках.

Что приводит к развитию паховой грыжи?

Медики утверждают, что возникает подобная патология из-за хронических запоров или поднятия тяжестей, а также отклонений развитий у мальчиков. Впрочем, если последнее встречается крайней редко, то на первые два пункта нужно обратить внимание каждому. Нетренированный человек, который резко поднимет тяжесть, рискует "наградить" себя грыжей. Точно так же как и имеющий проблемы со стулом, но не обращающий на них внимание. Так что вывод тут прост: нужно заниматься спортом, правильно питаться и не затягивать с походом к врачу еще до появление серьезных неприятностей.

А в случае появления первых симптомов грыжи лучше сразу ограничить себя в физических нагрузках и немедленно идти к медикам, поскольку помимо сильных болей у пациентов могут возникать и более серьезные проблемы: замедление перистальтики и нарушение кишечной моторики.

Как вылечить межпаховую грыжу?

Как бы далеко не продвинулась медицина, другого способа, кроме операции, еще никто не придумал. Впрочем, ничего архисложного в выполнении вмешательства по сечению грыжи нет. По крайней мере, для хирургов клиники Oxford Medical, где все "заточено" под проведение подобных операций и комфорта пациента.

Выполняются работы над вправлением грыжи с помощью современного оборудования и новейших технологий, а на период реабилитации клиенты находятся в палате под круглосуточным наблюдением. А это очень важно, поскольку в случае каких-либо отклонений после операции есть риск повторения возникновения грыжи.