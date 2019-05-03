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Озвучивать волю Зеленского хочет рекордное число людей

03 мая, 16:18
Конкурс на должность спикера президента стартовал - фото 1
Конкурс на должность спикера президента стартовал

Сразу 3000 резюме пришли в адрес штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского. Все эти люди хотят быть его спикерами.

О том, что новый президент ищет спикера через открытый конкурс, стало известно сразу же после того как был объявлен победителем президентской гонки.

Буквально за несколько дней пришли три тысячи резюме, говорится в ответе команды Зе на официальный запрос Українських новин.

Условия для участия в конкурсе: знание минимум трех языков, украинский и английский обязателен, иметь опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, готовность работать в режиме 24/7 (круглосуточно).

Таким образом, данное число резюме указывает, что минимум три тысячи украинцев отвечают минимальным требованиям для того, чтобы именоваться полиглотами.

Сообщется, что среди кандидатов - профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и даже актеры. В том числе, среди претендентов широко известные в украинском обществе личности. Однако пока никаих имен не называется.

Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов. ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих заданий, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского (наверное, по схеме, отработанной в программе "Рассмеши комика"). После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован ТОП-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский.

Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами. При этом организаторы конкурса не ответили на вопрос, какая заработная плата будет у спикера президента Зеленского, правда, это не они и решают - все-таки спикер президента - это государственный служащий, который будет получать ЗП из бюджета страны, а не 95 квартала.

Отметим, что сейчас обязаности спикера действующего президента исполняет бывший журналист 5 канала Святослав Цеголко. Справляется скромно, без огонька.

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