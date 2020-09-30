Озлобленный нардеп от "Слуги народа" избил предпринимателя из-за рекламы (ВИДЕО)

Представители пропрезидентской фракции в парламенте чувствуют себя богами и считают, что могут раздавать приказы кому угодно. Впрочем, отношение людей к нардепам совершенно иное, из-за чего членам Зе команды приходится периодически спускаться с небес на землю.

На днях нардеп от "слуг" Олег Семинский устроил скандал в центре Чернигова. Более того, помимо неадекватных словесных нападок на ни в чем не повинного бизнесмена, парламентарий еще и пустил в ход кулаки.

Как оказалось, парламентарий приехал на разборки с поклейщиками политической рекламы кандидата в мэры областного центра Юрия Тарасовца. "Слуги посчитали, что платить за размещение билбордов им не нужно, поэтому на рекламные площади наклеили плакаты абсолютно нелегально.

Посольку сам билборд принадлежит частной фирме, ее сотрудники хотели разместить проплаченную рекламу, но приехали "слуги".

Представители Зе команды доклеить билборд до конца так и не дали, а озлобленный Семинский начал бросаться на людей. Машины нардепа заблокировали подъезд обслуживающим борды фирмы, а сам он ударил бизнесмена. Кроме того, нардеп спустил колеса нескольких автомобилей, да и вообще вел себя как типичный наглый гопник.

По факту учиненного нардепом хулиганства в полиции открыли уголовное дело, а материалы передали в прокуратуру, поскольку без подписи Венедиктовой наказать Семинского невозможно: так уж "слуги" отменили депутатский иммунитет.

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. При этом власти периодически называют условия, при которых их могут перенести из-за пандемии коронавируса. И хотя "Слугам народа" не особо выгодны переносы, поскольку в данный момент в территориальных общинах, горсоветах и облсоветах вообще нет их представителей, в случае проведения голосования в запланированные сроки партия Зеленского может с треском провалиться. Особенно на фоне невероятной победы на парламентских выборах